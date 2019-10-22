İlacı veren hekim hatalı

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İSTANBUL'DA 6 aylık Miray Türkan'ın hastanede fazla doz ilaç verildiği için hayatını kaybettiği iddiasıyla açılan dava İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Adli Tıp Kurumu, ilacı veren doktoru hatalı buldu. Raporda, Miray bebeğe uygulanan ilacın dozunun normal uygulama dozundan yüksek olduğu, bu nedenle Dr. Elvis Kraja'nın ilaç uygulamasının hatalı olduğu, hatalı eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Miray bebek, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2015'te akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü sırada ölmüştü.