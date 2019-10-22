KADEM üyelerine çirkin saldırı

BUGÜN NELER OLDU

ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına davayı takip eden Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ve KADEM Kırşehir Temsilciliği üyeleri saldırıya uğradı. KADEM'den yapılan açıklamada, KADEM temsilcilerinin dava sonrası basını bilgilendirdikleri sırada, kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik hiçbir çözüm önerisi olmayan marjinal bir grubun saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada "Sözde kadına yönelik şiddeti önlemek için yola çıkan bu insanların, kadına şiddet uygulamasını gördük. İyi niyetten uzak, kadın meselesini tekelinde gören ve bunun üzerinden rant elde etmeye çalışan grupların farkındayız. Bizler; kadın hakları savunuculuğu maskesini takarak, bugün olduğu gibi toplumda infial oluşturmaya çalışan hiç kimse ve hiçbir gruba fırsat vermeyeceğiz."