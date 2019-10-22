Kan donduran son dakika haberi! Yüzük ve bilezikleri için...

Tüyler ürperten son dakika haberi İstanbul Maltepe'den geldi. 80 yaşındaki kadın torunun eşi tarafından öldürüldü. Yüzük ve bilezikleri için öldürülen yaşlı kadını yerde yüzüstü şekilde yatarken gören polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Katil zanlısı cinayeti itiraf ederken olay ile ilgili son dakika bilgileri de gelmektedir.

İşte kan donduran haberin detayları...

KAN DONDURAN CİNAYETİN AYRINTILARI!

80 yaşındaki kadın torununun eşi tarafından öldürüldü. Maltepe'de 80 yaşındaki kadın, torununun eşi tarafından yüzük ve bilezikleri için öldürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydınevler Mahallesi'nde yaşayan Fatima K'dan haber alınamaması üzerine adrese giden polis, yaşlı kadını yüzüstü şekilde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cüzdanın boş, kolundaki bileziklerin de olmadığı tespit edildi.

Çelişkili ifadeler veren Fatima K'nın torununun eşi Mustafa K. gözaltına alırken, zanlının bir kuyumcuya iki kez giderek yüzük ve bilezik bozdurduğu ortaya çıktı.

Sorguya alınan zanlı Mustafa K. cinayeti itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.