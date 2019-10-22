Karısını vurup canına kıydı

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İSTANBULPendik'te Özden (38) ve Aytaç Durak (40) çiftinin yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı Aytaç Durak'ın elinde bulan polis evde ayrıca "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.