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Metroda ! Olay nedeniyle seferleri durduruldu

Mecidiyeköy durağından bir kadın raylara atlayarak etti. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:57
Metroda intihar! Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu

Mecidiyeköy metro durağından bir kadın raylara atlayarak intihar etti. Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.



Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Metroda intihar! Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu
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