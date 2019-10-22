Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

On binlerce vatandaş 2019 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? sorusuna, arama motorundan yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu anlam dolu günde camilerde dualar okunacak ve ibadetler yapılacak. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, namaz kılarak değerlendirmelidir. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2019 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek günlerden biri olan 2019 Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Mevlid Kandili tarihini araştırmaya başladı. Haberimizin detaylarından Mevlid Kandili hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.