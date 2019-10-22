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Ölüm halı sahada geldi

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ölüm halı sahada geldi
Sultangazi'de önceki gün saat 20.00 sularında arkadaşları ile halı saha maçına giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ekrem Karakaya (37), maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Karakaya, yolda yaşımını yitirdi. Ekrem Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir süre futbol oynayan Karakaya'nın bir anda yere yığılması ve arkadaşlarının yardıma koşması görülüyor. Karakaya, Arnavutköy'deki Memba Mezarlığı'nda toprağa verildi. İSTANBUL'DA HALI SAHADAKİ ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

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Ölüm halı sahada geldi
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