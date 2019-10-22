Operasyonel şubeler aynı kadro devam

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar belli oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan operasyonel şubelerin müdürleri yerlerini korurken, Organize, Terör ve Kaçakçılık Şubeleri'nde görev yapan ve terfi alan müdür yardımcılarının ise yeri değişti. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Personel Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk tarafından hazırlanan atama listesine göre; 14 il emniyet müdür yardımcısı, 15 şube müdürü, 18 ilçe emniyet müdürü ve 23 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 5 şube yardımcısının görev yeri değiştirildi. İl emniyet müdür yardımcılığı sayısı da 30'dan 44'e yükseltildi.