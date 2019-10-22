Gündemde merak edilen isim Orhan Miroğlu kimdir? On binlerce vatandaş eski Ak Parti milletvekili Orhan Miroğlu hayat hikayesi ve biyografisi hakkında detaylı araştırmaya girişti. Hem yazar hem gazeteci olan Miroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili seçilmiştir. Bunun yanı sıra evli ve iki çocuk babasıdır. Peki Orhan Miroğlu kimdir, nereli? Orhan Miroğlu kaç yaşında?

ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu, 11 Mart 1952'de Mardin Gelinkaya'da doğdu. Orhan Miroğlu babasının adı İsmail, annesinin adı da Behiye'dir.

Gazeteci-Yazar Orhan Miroğlu; Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Orhan Miroğlu'nun tarih ve toplumsal hafıza üzerine yazılmış 10 kitabı bulunmaktadır. Halen bir gazetede köşe yazılarına devam etmekte olan Orhan Miroğlu, birçok STK'dan, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki katkılarından dolayı ödül aldı. Orhan Miroğlu aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü Üyesi'dir.

Orhan Miroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Miroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili seçilmiştir.

ORHAN MİROĞLU'NUN BAZI KİTAPLARI;

Dıjwar – Onlara Dair Her Şey

Çapraz Ateşte İki Halk: Türkler ve Kürtler – Yeni Jeopolitika ve Nasyonalizm

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