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: Çocukluğundan beri tecavüze uğramıştı; intihar eden Emre'nin yaşadıklarını arkadaşı anlattı!

15. kattan atlayarak intihar eden 'ın ölümünden sonra yakın arkadaşı davada tanık olarak dinlendi. açıklamalarına göre; 26 yaşındaki Emre Yıldır'ın 8 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Anlatılanlar kan dondurdu; Tekirdağ'da 9 yaşından 17 yaşına kadar akrabası Vedat T.'nin cinsel istismarına maruz kalan yaşadığı tramvadan çıkamayınca 29 Nisan'da 15. kattan atlayarak yaşamına son veren Emre'nin güneş doğsun diye dua ediyordu, ağlama nöbetleri geçirdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:43
Son dakika: Çocukluğundan beri tecavüze uğramıştı; intihar eden Emre'nin yaşadıklarını arkadaşı anlattı!

'ı ölüme götüren süreç 9 yaşında başladı. Evlerinde yatılı olarak kaldığı akrabası Vedat T. önce Emre'yi 9 yaşında taciz etmeye başladı. Daha sonra tacizler tecavüze döndü. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.

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Son dakika: Çocukluğundan beri tecavüze uğramıştı; intihar eden Emre'nin yaşadıklarını arkadaşı anlattı!
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