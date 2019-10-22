Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Türkiye onları Esra Erol’da tanımıştı! Dün gece öldürüldü…

haberi: onları ’da tanımıştı! Dün gece öldürüldü…

’nin yaklaşık 4 ay önce ’da tanıdığı Ali Keskin ile ilgili haberi geldi. 4 ay önce Esra Erol’a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan son dakika bilgisine göre, Hacıbeyli köyüne Kütahya’dan araç ile gelen Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti. Ali Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili flaş bir detay daha ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:46
Son dakika haberi: Türkiye onları Esra Erol’da tanımıştı! Dün gece öldürüldü…

'nin yaklaşık 4 ay önce 'da tanıdığı Ali Keskin ile ilgili haberi geldi. 4 ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ!

Evden avluya çıkan baba Şeref Coşgun ile anne Havva Coşgun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığını ifade ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Türkiye onları Esra Erol’da tanımıştı! Dün gece öldürüldü…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN