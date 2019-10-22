Son dakika haberi: Türkiye onları Esra Erol’da tanımıştı! Dün gece öldürüldü…

Türkiye'nin yaklaşık 4 ay önce Esra Erol'da tanıdığı Ali Keskin ile ilgili son dakika haberi geldi. 4 ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ!

Evden avluya çıkan baba Şeref Coşgun ile anne Havva Coşgun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığını ifade ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti.