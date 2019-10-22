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: ve son depremler listesi (GÜNCEL)

Dünyada ve ülkemizde yaşanan korkutmaya devam ediyor. Özellikle Marmara’da yaşanan depremler üst üste gelince vatandaşlar ve son depremler listesine bakmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü güncel depremler listesini yayınladı. Peki en son depremler nerede oldu? İşte ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:06
Son depremler: 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (GÜNCEL)

Türkiye'de yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesinde yer almaya devam ediyor. En ufak sarsıntılar dahi vatandaşların tedirgin olmasına yetiyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip ediliyor. Peki son depremler nerede oldu? İşte 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER! EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 22 EKİM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Deprem ile ilgili detayları haberimizin içerisinden takip edebilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz!

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.22 08:47:58  36.4923   28.6272       15.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 07:12:44  40.2968   23.7832       12.9      -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.22 06:18:28  39.0923   27.7832        5.5      -.-  1.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2019.10.22 06:17:16  35.1452   27.7798        4.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 06:16:55  37.1393   28.2838       18.9      -.-  1.3  -.-   YERKESIK-(MUGLA)                                  İlksel
2019.10.22 04:30:39  36.9488   28.7713       14.6      -.-  0.9  -.-   ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      İlksel
2019.10.22 04:06:12  36.4372   28.7448       13.1      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 04:05:39  38.7995   25.7268        5.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.22 04:03:35  40.3273   24.1083        5.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.22 03:53:21  37.9435   44.2458       18.6      -.-  1.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2019.10.22 03:41:23  38.0888   44.3023       19.2      -.-  1.5  -.-   KIZILCA-BASKALE (VAN)                             İlksel
2019.10.22 03:15:31  37.1838   26.9408        7.9      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.22 03:08:40  37.1358   26.7657        3.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.22 02:54:01  39.2908   39.9242       12.4      -.-  1.9  -.-   YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI)                      İlksel
2019.10.22 02:53:11  39.2813   39.8840        4.7      -.-  2.0  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel
2019.10.22 02:36:02  39.2658   39.8795        6.4      -.-  1.7  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel
2019.10.22 02:20:56  36.4693   28.5423        5.0      -.-  1.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)22.10.2019 - 09:59:11

Büyüklük 1.2 (ML)

Ülke: Türkiye

İl: Mugla

İlçe: Dalaman

Köy-

Diğer-

Enlem: 36.8690 (K)

Boylam: 29.0593 (D)

Derinlik: 8.49 (KM)

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Son depremler: 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (GÜNCEL)
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