Son depremler: 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (GÜNCEL)

Türkiye'de yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesinde yer almaya devam ediyor. En ufak sarsıntılar dahi vatandaşların tedirgin olmasına yetiyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip ediliyor. Peki son depremler nerede oldu? İşte 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER! EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 22 EKİM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Deprem ile ilgili detayları haberimizin içerisinden takip edebilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz!

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.22 08:47:58 36.4923 28.6272 15.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 07:12:44 40.2968 23.7832 12.9 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel 2019.10.22 06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.10.22 06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel 2019.10.22 04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.10.22 04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.22 04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.22 03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.10.22 03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.10.22 03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 02:54:01 39.2908 39.9242 12.4 -.- 1.9 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:53:11 39.2813 39.8840 4.7 -.- 2.0 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:36:02 39.2658 39.8795 6.4 -.- 1.7 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:20:56 36.4693 28.5423 5.0 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)22.10.2019 - 09:59:11

Büyüklük 1.2 (ML)

Ülke: Türkiye

İl: Mugla

İlçe: Dalaman

Köy-

Diğer-

Enlem: 36.8690 (K)

Boylam: 29.0593 (D)

Derinlik: 8.49 (KM)