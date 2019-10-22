Yeni doğum yapan eşini yüzünden bıçaklayan caniden son dakika açıklaması! “Seni kefenle gönderirim…”

28 yaşındaki Güldane Yırtıcı, doğum yaptığı hastanesi eşi tarafından dövülüp bıçaklanmıştı. 28 Ağustos 2019 gecesi gerçekleşen bu olayın ardından Güldane Yırtıcı'nın eşi Ahmet Yırtıcı gözaltına alınmıştı. Çok sayıda avukatın Güldane Yırtıcı'yı savunmak amacıyla hazır bulunduğu davanın ilk duruşması, Gaziantep Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güldane Yırtıcı'nın doğum yaptığı gün dünyaya gelen bebeği ile birlikte katıldığı duruşmadan çıkan son dakika kararının ardından davanın ağır cezada görülmesine karar verildi.