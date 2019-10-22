Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yeni doğum yapan eşini yüzünden bıçaklayan caniden son dakika açıklaması! “Seni kefenle gönderirim…”

Yeni doğum yapan eşini yüzünden bıçaklayan caniden açıklaması! “Seni kefenle gönderirim…”

’te görülen davada gelişmesi! Geçtiğimiz aylarda yeni doğum yapan eşini hastanede tedavi gördüğü esnada döven, ardından yüzünden ve kolundan bıçaklayan Ahmet Yırtıcı’nın yargılanma süreci başladı. Yırtıcı’nın mahkeme salonunda sarf ettiği sözler şok etkisi yarattı. Tutuklu yargılanan Ahmet Yırtıcı savunmasında, eşini darp edip bıçakladığı esnada amacının öldürmek olmadığını, istediği takdirde odada bulunan eşinin annesi ve kız kardeşini de öldürebileceğini, fakat bunu yapmadığını ve yuvasını kurtarmak istediğini söyledi. Tutuklu sanığın bu açıklamaları karşısında dava, son dakika gelişmesi olarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:55
Yeni doğum yapan eşini yüzünden bıçaklayan caniden son dakika açıklaması! “Seni kefenle gönderirim…”

28 yaşındaki Güldane Yırtıcı, doğum yaptığı hastanesi eşi tarafından dövülüp bıçaklanmıştı. 28 Ağustos 2019 gecesi gerçekleşen bu olayın ardından Güldane Yırtıcı'nın eşi Ahmet Yırtıcı gözaltına alınmıştı. Çok sayıda avukatın Güldane Yırtıcı'yı savunmak amacıyla hazır bulunduğu davanın ilk duruşması, Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güldane Yırtıcı'nın doğum yaptığı gün dünyaya gelen bebeği ile birlikte katıldığı duruşmadan çıkan kararının ardından davanın ağır cezada görülmesine karar verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni doğum yapan eşini yüzünden bıçaklayan caniden son dakika açıklaması! “Seni kefenle gönderirim…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN