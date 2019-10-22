Zindaşti davasında tüm sanıklara beraat

BUGÜN NELER OLDU

BÜYÜKÇEKMECE'DE 2014'te İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) araçlarıyla ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cinayeti azmettirmekle suçlanan ve davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan ve cinayete yardım etmekle suçlanan diğer 8 tutuksuz sanık suçları sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi. 7 Nisan 2019'da ölen sanık İlhan Ünğan hakkındaki dava ise düşürüldü.