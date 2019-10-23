10 yıllık tokat cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşayan Hakan Keskin (46), 10 yıl önce akrabası olan Mehmet Keskin'e, aralarında çıkan tartışmada tokat atıp darp etti. Araya giren aile büyükleri, tarafları barıştırarak, olayın büyümesini önledi. O dönemde henüz 10 yaşında olan Eray Demir Keskin (20) ise amcasının tokatlanmasını sindiremedi. 10 yıl sonra, husumet beslediği Hakan Keskin'i yolda görünce yanına giden Eray Demir Keskin, "10 yıl önce amcama tokat atıp dövdün. Bu yanına kalır mı sandın" diyerek tokat attı. Ardından da kahvehaneye giderek, elinde silahla beklemeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kahvehaneden ayrılan Eray Demir Keskin, bir süre sonra geri döndü. Bu sırada esnada önünden geçen motosikletli iki kişinin geri döndüğünü fark eden Eray Demir Keskin, silahına davrandı.Ancak motosiklettekilerden biri daha erken davranıp, Keskin'in üzerine kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Keskin, kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, saldırıyı aynı aileden Hakan Keskin (46), Orhan Keskin (49), Adem Keskin (30) ve Mehmet Keskin'in (25) gerçekleştirdiğini silahı da Adem Keskin'in kullandığını belirledi. Gözaltına alınan zanlılardan Mehmet ve Adem Keskin, tutuklandı.