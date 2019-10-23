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olacak? 28 Ekim 2019 yarım gün resmi tatil mi?

'na günler kala öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında ? 28 Ekim 2019 yarım gün mü olacak? Soruları yer alıyor. Cumhuriyetin ilan edildiği ve ülkemiz adına en önemli günlerden olan , bu yıl salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nda her yıl eğitime ara veriliyor ve törenler düzenleniyor. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2019 yarım gün tatil olacak mı? İşte Cumhuriyet Bayramı hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:04
28 Ekim okullar tatil mi olacak? 28 Ekim 2019 yarım gün resmi tatil mi?

, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de kutlanan millî bayramımızdır. Ülkemizde her yıl 29 Ekim tarihi özel gün olarak kabul edilmekte ve okullar eğitim öğretime ara vermektedir. Son zamanlarda öğrenci ve velilerin araştırdığı konular arasında ise ? Sorusu yer alıyor. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2019 yarım gün tatil olacak mı? İşte detaylar…

28 EKİM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 28 Ekim tatil olup olmayacağı sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarından sıkça araştırılıyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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28 Ekim okullar tatil mi olacak? 28 Ekim 2019 yarım gün resmi tatil mi?
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