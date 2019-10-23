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4 arkadaşını yakarak öldüren caniden haberi geldi! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet...

Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu'nda gerçekleşti! 4 arkadaşını yakarak öldüren cani hakkında haberi geldi. Dört kişinin yanarak hayatını kaybetmesine iki kişinin de yaralanmasına neden olan 'ın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas da katıldı. Elmas için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası istendi! İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:31
4 arkadaşını yakarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet...

Beyoğlu'ndaki Jurnal Sokak'taki Temel Apartmanı'nda 8 arkadaş hakkında temizlik nedeniyle bir tartışma çıkmıştı, bu tartışma sonucunda 3 Mart 2019'da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen , evi ateşe vererek yakmıştı. Bu olay sonucunda dört kişi yanarak hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. Sanık Özkan Elmas, mahkeme salonunda o gece yaşananları anlattı! İşte tüyler ürperten cinayetlerin perde arkası...

Duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

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4 arkadaşını yakarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet...
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