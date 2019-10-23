4 arkadaşını yakarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! 4 kez ağırlaştırılmış müebbet...

Beyoğlu'ndaki Jurnal Sokak'taki Temel Apartmanı'nda 8 arkadaş hakkında temizlik nedeniyle bir tartışma çıkmıştı, bu tartışma sonucunda 3 Mart 2019'da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas, evi ateşe vererek yakmıştı. Bu olay sonucunda dört kişi yanarak hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. Sanık Özkan Elmas, mahkeme salonunda o gece yaşananları anlattı! İşte tüyler ürperten cinayetlerin perde arkası...

Duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.