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Aile baskısı ölüme götürdü

BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Aile baskısı ölüme götürdü
Şişli'de metro raylarına atlayan genç kadın hayatını kaybetti. Bir süre önce eşinden boşanan Gizem Y. (22), küçük çocuğuyla birlikte yaşarken yeni tanıştığı erkek arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak genç kadının ailesi, sevgilisiyle evlenmesine karşı çıktı. Bu nedenle bunalıma girdiği iddia edilen genç kız, dün 13.00 sıralarında geldiği Mecidiyeköy Metrosu'nda tren geldiği esnada raylara atladı. Trenin altında kalan Gizem Y. feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, trenin altında sıkışan genç kadının cesedi çıkartıldı.
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Aile baskısı ölüme götürdü
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