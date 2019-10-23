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Alanya’da operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltı

’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olan toplam 6 kişi gözaltına alındıktan alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:34
Alanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda A. S. (17) A. K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltı
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