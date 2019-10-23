Arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

BEYOĞLU Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta 11 yaşındaki Emir H. D., dün arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi. Dengesini kaybeden Emir H., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü. Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı. Emir H. D.'nin yardımına sokak sakinleri koştu. Emir H. D., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emir H. D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.