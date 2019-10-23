Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı

Arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı
BEYOĞLU Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta 11 yaşındaki Emir H. D., dün arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi. Dengesini kaybeden Emir H., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü. Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı. Emir H. D.'nin yardımına sokak sakinleri koştu. Emir H. D., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emir H. D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN