Armut nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yetişen, iriliği, kalitesi ve lezzetiyle nam salmış deveci armuduna hırsızlar dadandı. Tanesi 1 kilo üzerinde ağırlığa ulaşan deveci armutlarının kilosu 2 liradan dalında satılıyor. Tanesi 1 kilonun üzerinde ağırlığa ulaşan ve toplaması kolay olan armutlar, bu yıl parada yaptığı için hırsızların hedefi haline geldi. Düz ovada yetişen armutlara ulaşım rahat olduğu için, hırsızlar gece gelip 1 saat içinde 1 ton armut çalabiliyor. Hal böyle olunca masrafları artan ve eskisi gibi para kazanamayan üreticiler, 1 yıllık emekleri zayi olmasın diye köyün farklı noktalarında gruplar halinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor. Köylüler hava kararmaya başladıktan itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor. Bahçelerinde ateş yakan köylüler sürekli devriye atıyor.Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, "Bu armutları yetiştirmek için 1 yıl emek veriyoruz. Yılda sadece 27 defa ilaç atıyoruz. Masraflar ağır, eski kazançlar yok, buna bir de hırsızlar eklenince hiç bir şey kazanamıyoruz. Gruplar halinde nöbet tutuyoruz. Hırsızlar sadece armut çalmıyor, su pompalarını da çalıyor. Biz de 1 yıllık emeğimiz zayi olmasın diye armut hasadı bitene kadar bahçelerde sabaha kadar nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu. İHA