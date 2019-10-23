Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde yangın çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde yangın çıkması vatandaşları telaşlandırdı. Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve 3 katlı binayı sardı.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren şuanda depo olarak kullanılan hastanede tadilat çalışması sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında binanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Dizide kullanılan bölüm ise hasar görmedi. İtfaiye ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.