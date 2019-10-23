Bu da mühendis kalpazan

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Adana'da piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takip sonucunda iddiaya göre Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K.'nın (28) kurduğu şebekenin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paraları Adana'ya getirdiği yüzde 20-30 kar payı ile sattığı tespit edildi. Baba ve oğluna paraların satımında Abdullah H.'nin yardım ettiği bin liralık sahte parayı 200 ya da 300 liraya satarak piyasaya sürdüğü belirledi.



