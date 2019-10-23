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En güzel şiirleri! İşte Bayramı şiirleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından tam 96 sene önce Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan milli bayram haline geldi. M. Kemal Atatürk tarafından en büyük bayram olarak nitelendirilen bu tarihte yıllardır törenler düzenlenmekte kutlamalar yapılmaktadır. Vatandaşlar bu özel gün için en güzel şiirleri araştırıyor. birçok şair tarafından farklı şekillerde kaleme alınmıştır. İşte en güzel 2,4,5 kıtalık Bayramı şiirleri…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:31
En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

şiirleri 29 ekim tarihine günler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemiz için en büyük bayramlardan biri olarak kabul edilen bu özel tarihte birçok yerde çeşitli faaliyetler yapılarak kutlamalar ve törenler düzenlenmektedir. Bu özel günün önemi ise bundan tam 96 sene önce Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi ilan edilmiştir. Vatandaşlar yoğun olarak 2,4,5 kıtalık araştırması yapıyor. İşte en güzel 29 Ekim,

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 Ekim tarihine sayılı günler kala vatandaşlar bu kutlu gün için en güzel şiirleri araştırıyor. Haberimizin devamında 2,4 ve 5 kıtalık yazılmış en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bulabilirsiniz...

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En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
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