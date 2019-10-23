Eşinin babaannesini boğarak öldürdü

Maltepe Aydınevler mahallesi Şallı çıkmazı Gökkuşağı sitesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 80 yaşındaki Fatıma Karagözgil bir hafta önce Kasamonu'dan İstanbul'a kızı ile birlikte gelmişti ve belirtilen adreste yaşamaktaydı. Kızı hastalanıp hastanede yatınca evde tek kaldı. Karagözgil'in torunu olay sabahı aradı ancak kadına bir türlü ulaşamadı. Durumu binanın kapıcısına bildirdi. Kapıcı yan binanın çatısından eve girip baktığında Fatıma Karagözgil'i yüz üstü yerde yatar vaziyette buldu. Hemen durumu polise bildirdi.