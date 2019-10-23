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babaannesini boğarak öldürdü

İstanbul Maltepe’de babaannesini öldürüp kolundaki 5 bileziği ve yüzüğü ile birlikte 8 bin lira parasını alan şüpheli Mustafa K. Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde; “ Kendisinden borç para istedim. Evimde iki yıldır bedava oturuyorsun ne parası dedi. Bende yastıkla boğdum, öldükten sonra bilezikleri ve paraları aldım” dediği ileri sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:40
Eşinin babaannesini boğarak öldürdü

Maltepe Aydınevler mahallesi Şallı çıkmazı Gökkuşağı sitesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 80 yaşındaki Fatıma Karagözgil bir hafta önce Kasamonu'dan İstanbul'a kızı ile birlikte gelmişti ve belirtilen adreste yaşamaktaydı. Kızı hastalanıp hastanede yatınca evde tek kaldı. Karagözgil'in torunu olay sabahı aradı ancak kadına bir türlü ulaşamadı. Durumu binanın kapıcısına bildirdi. Kapıcı yan binanın çatısından eve girip baktığında Fatıma Karagözgil'i yüz üstü yerde yatar vaziyette buldu. Hemen durumu polise bildirdi.

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Eşinin babaannesini boğarak öldürdü
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