Hırsızların yeni yöntemi 'siparişle hırsızlık'

Bir sabah kalktığınızda aracınızın direksiyonunu bulmazsanız sebebi, siparişle çalışan hırsızlar. Ev, iş yeri ya da oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, girdiği ev ya da işyeri ile otomobilden istenilen eşyayı veya yedek parçayı çalıyor.



Siparişle hırsızların hedefinde en fazla ise lüks araçlar var. İnternet üzerinden alıcı bulan hırsızlar, lüks araçların, stepnelerinden farlarına, direksiyonlarından airbag'e, aynalarından tekerlerine kadar pek çok yedek parçayı çalıp, alıcıya çok ucuz fiyata satıyor. Örneğin 10 bin TL değerindeki bir direksiyon, hırsızlar tarafından 2 bin TL'ye satılıyor.



