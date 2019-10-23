İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerin suyu kesik

İSKİ, 23 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ tarafından açıklamaya göre İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? Kesinti ne zaman son bulacak? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İsale hattında gerçekleştirilmesi planlanan kesintinin deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle söz konusu olacağı açıklandı. Buna göre vatandaşlar, ev ya da iş yerlerinde, belirtilen tarihte su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. İşte vatandaşların su kesintisine ilişkin merak ettikleri soruların cevapları…

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklama doğrultusunda İstanbul'da yaşanacak su kesintisi, Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde, Sultangazi'nin Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Yayla Mahalleleri ile Askeri Bölge'de, Eyülsultan'ın Pirinççi Mahallesi'nde yaşanacak.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

Planlanan çalışma doğrultusunda İstanbul'un yukarıda belirtilen ilçelerinde yaşanacak su kesintisi doğrultusunda 23 Ekim Çarşamba günü saat 10:00'dan itibaren söz konusu olacak. İSKİ yaptığı açıklamada, belirtilen lokasyonlarda ikamet eden vatandaşların buna göre önlem alması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yaklaşık 12 saat sürmesi planlanan su kesintisinin, 23 Ekim Çarşamba günü saat 10:00 itibarıyla başladıktan sonra 22:00'da son bulması bekleniyor.