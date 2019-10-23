İstanbul havalimanı kışa hazır

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36 milyon yolcu ve 222 bin uçağa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kış sezonuna yönelik yaptığı çalışmaları tamamladı. Karla mücadele için 350 personel ve 150'nin üzerinde araç görev yapacak. İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, kış aylarında hava trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, bu kapsamda bütün ekibin yıllık tazeleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi. Karakış "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan hizmetine devam edecek" dedi.