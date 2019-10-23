Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil’in hastalığı kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil hastalığı kaçış sendromuyla uğraşıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu şovmenlikte de başarıyı yakalamış bir isimdir. En son verdiği görüntülerde bir hayli zayıflayan ve halsizliği yüzüne yansıyan Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığından dolayı yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Peki Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

Tansiyon düşmesi

Kanın koyulaşması hemoconcentration

Kanda albumin azalması hypoalbuminemia

Vücutta şişmeler, ödem oluşumu

KAÇIŞ SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?

Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.