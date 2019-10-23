Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlıyor. Son dakika olarak yayınlanan raporda Doğu Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlar etkili olacak. Marmara bölgesinde yoğun sis hakim olacakken, vatandaşlar yağışların olup olmayacağını merak ediyorlar. Pek çok vatandaş güne başlamadan önce 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunu ve il il sıcaklık değerlerini haberimizin içerisinden görüntüleyebilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! 23 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.