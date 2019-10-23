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2019 ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam aleminin merakla beklediği için geri sayım başladı. Mevlid, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Bu anlam dolu günde camilerde dualar okunacak, ibadetler yapılacak. Bu bağlamda ‘’ ? Kandili hangi güne denk geliyor?’’ sorularına arama motorundan yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2019 Mevlid Kandili Gecesi tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:11
Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

On binlerce vatandaş 2019 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? sorusuna, arama motorundan yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu anlam dolu günde camilerde dualar okunacak ve ibadetler yapılacak. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, namaz kılarak değerlendirmelidir. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2019 ? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek günlerden biri olan Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Mevlid Kandili tarihini araştırmaya başladı. Haberimizin detaylarından Mevlid Kandili hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
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