Son dakika haberi: Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetine ilişkin flaş gelişme! Hatice Ayhan'ın amcasından şoke eden sözler

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken, çok öneml bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Anlı tarafından dün yayınlanan programda Gülümser Bulut, Nilgün Kırlı ve Özlem Akusta olaylarının ortak tarafına dikkat çekilmişti. Tatlı Sert program ekibi, annesinin ölümünün ardından verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevinde kalan Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın amcasına ulaştı. Hatice'nin amcası Mehmet Ayhan, canlı yayında çarpıcı sözler kullanılırken; şoke eden bir iddiada bulundu. Yaşlı adamın ortaya attığı iddialar üzerine ise stüdyoda hareketli anlar yaşandı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNE İLİŞKİN SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Programın bugünkü (22 Ekim 2019 Salı) canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi. Müge Anlı, canlı yayında anne katili suçlamasıyla tutuklanan Hatice Ayhan'ın amcasının sözlerine yer verdi. Amca Mehmet Ayhan'ın ortaya attığı iddialar ise, Gülümser Bulut cinayetini bambaşka bir boyuta taşıdı. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar...