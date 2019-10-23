Rüyada nişanlanmak ve evlenmek ne anlama gelmektedir

Rüyada evlenmek veya nişanlandığını görmek sık karşılaşılan bir rüya türüdür. Bu rüyanın gerçek hayatla hem sembolik hem de psikolojik olarak farklı yorumları bulunmaktadır. Peki, rüyada nişanlanmak veya evlenmek ne anlama gelmektedir? Evlenmeyle ilgili rüyalar, eğer yakın zamanda düğün veya nişan planınız varsa, düğün/nişan törenini planlamanın ve o gün planlandığı gibi gitmeyen şeylerden korkmanın neden olduğu endişe ve stresin bir işareti olabilir.

Bu tür rüyaların anlamı, evli olup olmamanız gerçeğine bağlı olarak ve aynı zamanda evliliğe ilişkin genel tavrınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Evlenmeyle ilgili rüyalar, mutlu bir aile hayatı için arzularınızı yansıtıyor olabilir. Bazen hayatınızdaki bazı değişikliklere ve yeni bir yaşam döngüsünün başlangıcına atıfta bulunabilirler.

RÜYADA EVLENMEK

Rüyada evlendiğinin görülmesi Allah tarafından alınacak bir yardıma delalet etmektedir. Bu anlamda rüyaların en anlamlısı ve en güzellerinden biridir. Rüyada evlenmek. Kişi rüyasında daha önce ölmüş olan bir kişi ile izdivaç gerçekleştiriyor ise daha öncelerden umutsuz olarak gördüğü bir olayı gerçekleşeceğini bilmelidir. Rüyada annesini tanımadığı bir adam ile evlendiğini gören kişi mallarının büyük bir bölümünü kaybedecektir. Şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuğu olan bir kadın rüyada evlendiğini görmüş ise çocuğunu evlendireceği zaman yakınlaşmıştır.

RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖREN KADIN

Rüyada evlendiğini gören kadın ya da bir kadının evlendiğini görmesi, iki farklı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi, hamile bir kadınsa eğer, hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağına tabir eder. Eğer rüya sahibi, bekar bir kadın ise, iş hayatında ya da eğitim hayatında çok büyük bir başarı yakalayacağına ve çok hayırlı kişiler ile tanışacağına delalet edilir.

RÜYADA EVLENDİĞİNİ GÖREN BEKAR

Kişi bekar ise kısa süre içinde evleneceğine işaret eder. Rüyasında gelinlik giyerek evlendiğini gören kişinin mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayacağı yorumlanmaktadır. Allah tarafından alınacak yardımı göstermektedir.

Bu rüya aynı zamanda sorumluluk almanın ve birçok sorumluluk üstlenmenin bir işareti olabilir. Rüyada nişanlandığını görmek ya da evlendiğini görmek aynı zamanda bazı kısıtlamaları ve bir şekilde özgürlük kaybını temsil edebilir.

Evlenmeyle ilgili rüyalar hayatınızdaki bazı şeylerin istikrarlı ve kalıcı hale gelmesini sembolize ediyor olabilir. Belki de böyle bir rüya, yeni alışkanlıkların veya hayatınızın bir parçası olan durumların bir göstergesidir. Bu rüya, hayatınızın bir parçası olan bazı olumsuz düşünceleri veya durumları da işaret edebilir.

Rüyada evlenip gelinlik giydiğini gören kişi eğer bekar biri ise yakında evlenecektir. Eğer gelinlik ışıltılı ve parlak ise ömür boyu mutlu olunacak bir evliliğe delalet ederken, kirli ve çamurla dolu bir gelinlik giymek ise sonu kötü bitecek bir evliliğe delalet etmektedir. Rüyada temiz gelinlikler içerisinde evlenildiğinin görülmesi daima güzelliktir. Çünkü gelin huzur, mutluluk, saflık ve güzelliğe yorumlanmaktadır. Bu sebeple güzel bir gelinlik içinde evlilik gerçekleştirilmesi kişi için çok güzel şeyler olacak demektir. Kişi eğer kendini ya da evleneceği bir kişiyi yırtık bir gelinlik içerisinde görmüş ise bu evliliğin belirsiz olduğu ve soru işaretleri barındırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Bazı durumlarda, böyle bir rüya yakında gerçekleşecek bazı önemli dönüşüm olayını öngörüyor olabilir.

