Silah çetesinde 4 polise gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, para karşılığında yasa dışı silah ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı olan üç ayrı çeteyi çökertti. İstanbul merkezli toplamda 10 ilde 106 şüphelinin yakalanmasına yönelik 129 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4 polisin de aralarında bulunduğu toplamda 75 şüpheli gözaltına alındı. Kriminal Polis Laboratuvarı'nda görev yapan Balistik Uzmanı 4 polisin, çetelerin elebaşı Mustafa K.'nın imal ettiği ruhsatsız silahlara alıcı bularak komisyon aldıkları ve para karşılığında yasa dışı mermi satışı yaptıkları tespit edildi. Baskınlarda 53 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve beş bin 100 mermi ele geçirildi.