ŞOK 23- 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimde olacak?

Her hafta yeni indirim listesiyle yüzleri güldüren ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. 23-29 Ekim ŞOK kataloğunda sınırsız sayıda indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bugünden itibaren başlayan indirimli ürünler listesinde mutfak araç gereçleri, kışlık giysiler (mont, kaban, ayakkabı) yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencileri yakından ilgilendiren ŞOK aktüel ürünlerinde çift kişilik penye çarşaf, tek kişilik pamuklu battaniye, çift kişilik pamuklu battaniye indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Haberimizden 23-29 Ekim ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu tam listesine bakabilir, fiyat listesini inceleyebilirsiniz…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK SÜRPRİZ! (23-29 EKİM 2019)

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. On binlerce vatandaş hem uygun fiyata hem de kaliteli ürünlerden dilediğince faydalanabilecek. Haberimizin aşağısında yer alan görselden ŞOK kataloğuna erişebilir, bütçenize uygun fiyatlar listesine göz atabilirsiniz.

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