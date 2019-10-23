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! 9 yaşından 17 yaşına kadar tecavüze uğradı! İntihar eden Emre'nin yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!

On beşinci kattan atlayarak yaşamına son veren 'ın ölümünden sonra yakın dostu mahkemede tanık olarak dinlendi. ifadelerine göre; 26 yaşındaki Emre Yıldır'ın 8 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Anlatılanlar kan dondurdu; Tekirdağ'da 9 yaşından 17 yaşına kadar akrabası Vedat T.'nin cinsel istismarına maruz kalan yaşadığı tramvadan çıkamayınca 29 Nisan'da 15. kattan atlayarak yaşamına son veren Emre'nin güneş doğsun diye dua ediyordu, ağlama nöbetleri geçirdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 08:03
SON DAKİKA! 9 yaşından 17 yaşına kadar tecavüze uğradı! İntihar eden Emre'nin yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!

'ı ölüme götüren süreç 9 yaşında başladı. Evlerinde yatılı olarak kaldığı akrabası Vedat T. önce Emre'yi 9 yaşında taciz etmeye başladı. Daha sonra tacizler tecavüze döndü. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.

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SON DAKİKA! 9 yaşından 17 yaşına kadar tecavüze uğradı! İntihar eden Emre'nin yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!
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