SON DAKİKA! 9 yaşından 17 yaşına kadar tecavüze uğradı! İntihar eden Emre'nin yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!

Emre Yıldır'ı ölüme götüren süreç 9 yaşında başladı. Evlerinde yatılı olarak kaldığı akrabası Vedat T. önce Emre'yi 9 yaşında taciz etmeye başladı. Daha sonra tacizler tecavüze döndü. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.