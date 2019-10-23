Son dakika haberi: 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığın davası görüldü!

Geçtiğimiz Temmuz ayında 13 yaşındaki kız çocuğu E.Z.G.'ye dağlık alanda cinsel istismarda bulunan Hacı Ahmet Ç.'ye 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Ç., mahkemede yaptığı savunma, E.Z.G.'nin kendisine iftira attığını söyledi.

'SENİN İLGİYE İHTİYACIN VAR'

Hacı Ahmet Ç., 13 yaşındaki kız çocuğuna 'senin ilgiye ihtiyacın var' diyerek götürdüğü dağlık alanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkeme karşısına çıktı. Mahkemeden çıkan son dakika kararı neticesinde 67 yaşındaki sanık Ahmet Ç.'nin 15 yıl hapis yatması uygun bulundu.

13 yaşındaki mağdur kız çocuğu E.Z.G. ise Adli Görüşme Odası'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık H.A.Ç. mahkemede suçlamaları reddederken, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan ve pedagog eşliğinde ifade veren mağdur kız E.Z.G. ise şahsın telefonunun çekmediğini söyleyip, kendisini dağlık bir yere götürdüğünü ve 'senin ilgiye ihtiyacın var' diyerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Karar duruşmasında hazır bulunan Ahmet Ç. İse savunmasında, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" ifadelerini kullandı.