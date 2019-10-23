Son dakika haberi: Kendini "Hızır" olarak tanıttı; mümin lükse kaçmaz dedi 7 bin liralık telefonu aldı! Tuşlu telefon gönderdi...

Teyzesi sayeside kendini evliya olarak tanıtan Rafet Efendi lakaplı Şaban Özdil'in müridi olan tanık ifadelerinde gerçekleri ortaya çıkardı. Teyzesinin Rafet Hoca'nın söylediklerine tamam demesi gerektiğini ifade eden mürid, Şaban Özdil'in mümin lükse kaçmaz diyerek 7 bin TL değerindeki iPhone 7 Plus telefonunu aldığını kendisine PTT'den 200 TL yollayarak tuşlu telefon aldırdığını da anlattı.

KENDİNİ "HIZIR" OLARAK TANITTI...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı operasyon neticesinde kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak da tanıttığı iddia edilen Şaban Özdil ve 8 kişi, 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı. Kendisini 'Müslüman' değil 'mümin' olarak tanımlayan ve namaz ile hac ibadetlerini reddettiği belirtilen Özdil'in faaliyetleri hakkında bilgi veren eski mürit S.Y. şunları anlattı: