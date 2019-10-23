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haberi: Kendini "Hızır" olarak tanıttı; mümin lükse kaçmaz dedi 7 bin liralık telefonu aldı! Tuşlu telefon gönderdi...

Geçen hafta yapılan operasyon sonucunda yakalanan, kendini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıtan 'den haberi geldi! Kocaeli'nde ikamet eden ve etrafındakileri evliya olduğuna inandırarak yarar sağlayan lakaplı Şaban Özdil hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Mağdurlardan biri Şaban Özdil'in 'Mümin lükse kaçmaz' diyerek 7 bin TL değerindeki telefonunu aldığını karşılığında 200 TL vererek 'git kendine tuşlu telefon al' dediğini ifade etti. İşte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:41
Son dakika haberi: Kendini Hızır olarak tanıttı; mümin lükse kaçmaz dedi 7 bin liralık telefonu aldı! Tuşlu telefon gönderdi...

Teyzesi sayeside kendini evliya olarak tanıtan lakaplı 'in müridi olan tanık ifadelerinde gerçekleri ortaya çıkardı. Teyzesinin Rafet Hoca'nın söylediklerine tamam demesi gerektiğini ifade eden mürid, Şaban Özdil'in mümin lükse kaçmaz diyerek 7 bin TL değerindeki iPhone 7 Plus telefonunu aldığını kendisine PTT'den 200 TL yollayarak tuşlu telefon aldırdığını da anlattı.

KENDİNİ "HIZIR" OLARAK TANITTI...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı operasyon neticesinde kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak da tanıttığı iddia edilen Şaban Özdil ve 8 kişi, 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı. Kendisini 'Müslüman' değil 'mümin' olarak tanımlayan ve namaz ile hac ibadetlerini reddettiği belirtilen Özdil'in faaliyetleri hakkında bilgi veren eski mürit S.Y. şunları anlattı:

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Son dakika haberi: Kendini "Hızır" olarak tanıttı; mümin lükse kaçmaz dedi 7 bin liralık telefonu aldı! Tuşlu telefon gönderdi...
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