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haberi: Kına gecesinde damadının boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Türkiye’nin kanını donduran olayla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. ’te kına gecesinde Eser Efsane kayın babası tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olay gecesiyle ilgili Eser Efsane’nin annesi Meryem Fidan konuşmuş ve şoke eden detaylar açıklamıştı. Olaydan kısa bir süre önce biber gazı sıkıldığını ifade eden Meryem Fidan, dünürü Mehmet G.'nin oğlunun boğazını kestiğini görünce hemen müdahale etmek istediğini ancak o sırada Cafer G.'nin kendisini bıçakladığını söyledi. Kan donduran olayla ilgili katil Mehmet G.'nin açıklaması da ortaya çıktı. İşte Eser Efsane’nin öldürüldüğü o geceyle ilgili son dakika detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:25
Son dakika haberi: Kına gecesinde damadının boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Eser Efsane ile eşi Damla Efsane'den geriye kına gecesinde çekilen fotoğraf ve video görüntüleri kaldı. Damadın yakınları tarafından çekilen fotoğraf karelerinden biri ise dikkat çekti. Fotoğrafta Mehmet G., Eser Efsane'nin yanında yer alırken, bu kare akıllara suçunu itiraf eden Mehmet G.'nin emniyetteki ifadesinde "Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum" sözlerini getirdi.

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Son dakika haberi: Kına gecesinde damadının boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
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