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: ile ’te yasak aşk skandalı! ’den açıklama geldi! 'e ne oldu?

İle programında gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. isimli kadın canlı yayında kocasının yasak aşk yaşadığını duyurdu. Kocasını yasak aşkının en yakın arkadaşı olduğunu iddia edilen Şahsanem Zengin konu ile ilgili ilk kez son dakika açıklamalarında bulundu. Şahsanem Zengin’in kocası 43 yaşındaki , 12 Eylül itibaren kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Ağlayarak kocasının bulunmasını isteyen kadın, Müge Anlı’nın programında olayların perde arkasını anlattı. İşte olayla ilişkin tüm detaylar

Giriş Tarihi: 23.10.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 13:57
Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yasak aşk skandalı! Şahsanem Zengin’den açıklama geldi! Gencer Zengin'e ne oldu?

'nın programında yaşanan gelişmesine göre bir yasak aşk skandalı daha ortaya çıktı. Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan kocası 'in 12 gündür kayıp olduğunu açıkladı. Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ! ALDATILAN ŞAHSANEM ZENGİN AÇIKLADI!

Müge Anlı ile 'te yaşanan yasak aşk skandalı bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bugüne kadar ekran başında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da aldatılan Şahsanem Zengin şoke eden açıklamalarda bulundu.

İşte Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan yasak aşk skandalıyla ilgili detaylar

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Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yasak aşk skandalı! Şahsanem Zengin’den açıklama geldi! Gencer Zengin'e ne oldu?
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