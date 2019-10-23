Son depremler listesi: 23 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu?

Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşanan son depremler vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Güncel veriler ışığında 23 Ekim Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi belli oldu. On binlerce vatandaş '' En son deprem nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. İşte 23 Ekim Çarşamba, AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük 1.2 (ML)

Yer Mugla - Milas

Tarih 23/10/2019 - 08:37:01 (TS)

Enlem 37.1726 (K)

Boylam 27.7666 (D)

Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

...........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.23 07:51:16 40.3840 33.0045 7.9 -.- 2.5 -.- MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2019.10.23 07:24:41 37.1383 26.7703 8.6 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 06:17:31 35.9635 31.1990 19.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.23 05:14:45 38.8302 25.9533 3.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.23 04:32:39 36.7710 27.2762 7.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 02:41:14 36.0283 27.3590 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.23 02:23:57 38.9785 43.7453 9.5 -.- 1.8 -.- MURADIYE (VAN) İlksel 2019.10.23 00:37:17 40.2785 24.1033 7.4 -.- 3.3 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.10.23 00:33:35 36.1850 33.8272 23.0 -.- 1.6 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 00:33:11 36.1332 33.8823 22.8 -.- 1.8 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 00:12:18 38.6865 27.7163 5.4 -.- 1.9 -.- ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2019.10.22 23:54:31 37.1943 27.0578 16.7 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.22 21:55:22 35.7952 27.6000 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 21:52:44 34.9352 30.4877 28.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 21:44:22 37.7693 29.7707 5.0 -.- 1.3 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.22 21:07:24 37.8835 29.6325 6.9 -.- 1.4 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.22 20:12:50 35.1033 30.5318 17.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 20:07:15 39.1335 29.0637 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.22 19:42:50 38.7242 39.9655 21.7 -.- 1.9 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2019.10.22 19:39:36 39.5763 25.9922 11.5 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel