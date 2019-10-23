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listesi: ve en son nerede oldu?

ve ’nin yayınladığı verilere göre listesi belli oldu. Ülkemizde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ettiği için ‘’ En son nerede oldu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı son depremler listesini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:37
Son depremler listesi: 23 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu?

Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşanan son depremler vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Güncel veriler ışığında 23 Ekim Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi belli oldu. On binlerce vatandaş '' En son deprem nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. İşte 23 Ekim Çarşamba, AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük 1.2 (ML)

Yer Mugla - Milas

Tarih 23/10/2019 - 08:37:01 (TS)

Enlem 37.1726 (K)

Boylam 27.7666 (D)

Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

...........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.23 07:51:16  40.3840   33.0045        7.9      -.-  2.5  -.-   MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA)                        İlksel
2019.10.23 07:24:41  37.1383   26.7703        8.6      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.23 06:17:31  35.9635   31.1990       19.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.23 05:14:45  38.8302   25.9533        3.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.23 04:32:39  36.7710   27.2762        7.3      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.10.23 02:41:14  36.0283   27.3590       25.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.23 02:23:57  38.9785   43.7453        9.5      -.-  1.8  -.-   MURADIYE (VAN)                                    İlksel
2019.10.23 00:37:17  40.2785   24.1033        7.4      -.-  3.3  3.5   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.10.23 00:33:35  36.1850   33.8272       23.0      -.-  1.6  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel
2019.10.23 00:33:11  36.1332   33.8823       22.8      -.-  1.8  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel
2019.10.23 00:12:18  38.6865   27.7163        5.4      -.-  1.9  -.-   ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
2019.10.22 23:54:31  37.1943   27.0578       16.7      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.22 21:55:22  35.7952   27.6000        5.3      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 21:52:44  34.9352   30.4877       28.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 21:44:22  37.7693   29.7707        5.0      -.-  1.3  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.10.22 21:07:24  37.8835   29.6325        6.9      -.-  1.4  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.10.22 20:12:50  35.1033   30.5318       17.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.22 20:07:15  39.1335   29.0637        5.9      -.-  1.9  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.10.22 19:42:50  38.7242   39.9655       21.7      -.-  1.9  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel
2019.10.22 19:39:36  39.5763   25.9922       11.5      -.-  2.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

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