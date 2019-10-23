Sular ne zaman gelecek? 23 Ekim İstanbul’da su kesintisi! İSKİ duyurdu!

İstanbul'da su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri İSKİ açıkladı. İstanbullu vatandaşlar su kesintisinin yaşanacağı bölgelerin nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Bazı mahallelerde ve ilçelerde yaşanan su kesintisi vatandaşları tedirgin etti. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim İSKİ su kesintisinin yaşanacağı bölgeler

SULAR NE ZAMNA GELECEK? 23 EKİM İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İSKİ, planlı su kesintisi programını paylaştı. İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak

İSKİ TELEFON NUMARASI

Eyüpsultan'ın; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahalleleri

İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: (0212) 627 33 66

Arnavutköy İSKİ: Nenehatun Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:34 Arnavutköy / İstanbul

Telefon numarası: 0212 597 85 01

Sultangazi İSKİ: Malkoçoğlu Mahallesi 307 Sokak. No: 47 Sultangazi

Telefon numarası: 0212 475 12 80