Yok yere ölüm

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Ataşehir'de bir kafe önünde çıkan tartışmada 19 yaşındaki Furkan Karakaya, "Üşüdüysen montunu giy" dediği için tartıştıkları B.C.U. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Esatpaşa Caddesi'nde 16 Ekim'de 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Karakaya kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra tekrar minibüsle mahallesine dönerek evinin yakınında bulunan pastanenin önünde indi. Annesini de arayarak eve geleceğini ve ne yemek yaptığını sordu. Karakaya eve geçmeden önce pastanenin önünde gördüğü arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Arkadaşının yanında bulunan gençlerden B.C.U. üşüdüğünü belirterek "Gidelim" dedi. Karakaya ise B.C.U.'ya "Üşüdüysen montunu giy" dedi. İki genç tartıştı. B.C.U cebinden çıkardığı bıçakla Karakaya'yı defalarca bıçakladı. Yere yığılan Karakaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi ailesinin gözyaşları içinde Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.Oğlunun birden çok kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini belirten 44 yaşındaki baba Vedat Karakaya, yaşananlara tepkili:* Karanlık bir alanda oğlum yerde yatıyordu. Arkamdan ambulans geldi. Eşim zaten feryat figandı. Önce özel bir hastaneye ardından Siyami Hersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada ameliyata alındı, ama kurtarılamadı. Başka canlar yanmasın istiyorum. Ben gencecik fidanımı toprağa verdim.* Oğlum birçok yerinden bıçaklanmış ama omzuna gelen bıçak darbesi öldürdü. Benim oğlum 1.94 boyunda fiziği güçlü bir çocuktu. Göğsünün oraya o kadar bıçak darbesi alması mümkün değil. Oğlumun kollarında sıkıca tutulmuş gibi morluklar vardı. Oğlumun tek bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü düşünmüyorum. O arkadaş grubu oğlumu öldürdü. O çocuk suçunu kabul etmiş ama ben adaletin tamamen sağlanmasını istiyorum. İçeride masum biri yatmasın ama dışarıda suçlu biri de dolaşmasın.* Olay sırasında polis "Adli bir durum" diyerek oğluma müdahaleyi geciktirmiş. Ambulansın gelmesinin beklenmesini söylemiş. Orada yarım saat beklenmiş. İlk olarak gittiğimiz özel hastanede de 1 saat 20 dakika bekletildik ama hiçbir şey yapılamadı. Devlet hastanesine sevk edildi. Madem elinizden bir şey gelmiyor neden o kadar beklettiler oğlumu? Kaç saat ameliyat edildi. Eğer oğluma erkenden müdahale edilebilseydi belki de hayattaydı. Özel hastaneden de şikâyetçi olacağız. Eğer ihmal varsa bunun hesabı verilmeli.