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Pazartesi ve 'de ? tatili kaç gün?

Yıllar önce TBMM tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle milli bayram haline gelen bu özel güne sayılı günler kala vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konular arasında sorusu yer alıyor. Cumhuriyet’in ilan edildiği bu milli bayram tüm Türkiye’de 96 yıldır coşkuyla ve törenlerle kutlanılmaya devam ediyor. 2019 senesinde Salı gününe denk gelen bu anlamlı günde her yıl eğitime ara veriliyor. Peki, Bu sene 28 Ekim Pazartesi ve 'de okullar tatil mi? tatili kaç gün?

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:58
28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Cumhuriyet bayramı için araştırmalar özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından günlerdir araştırılıyor. Pazartesi sorusu vatandaşlar tarafından cevap arıyor. Ülkemiz adına oldukça önemli olan bu tarih M. Kemal Atatürk'ün tanımıyla en büyük bayram olarak nitelendiriliyor. Okullarda ve çeşitli yerlerde törenler düzenlenerek tam 96 yıldır coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Peki, Bu sene 28 Ekim Pazartesi ve 'de okullar tatil mi? tatili kaç gün?

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2019 takviminde bu yıl Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler merakla pazartesi günü tatil mi sorusuna cevap arıyor. Haberimizin devamında resmi tatil ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
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