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‘Alıcıyız’ deyip çalıyorlar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019
‘Alıcıyız’ deyip çalıyorlar
İstanbul Beylikdüzü'nde internet üzerinden sıfır cep telefonu ve bilgisayar satanları hedef alan dolandırıcılar yakalandı. Şüphelilerin son kurbanı Ç.Ç. isimli kadın oldu. Kadın 10 bin liralık telefonu için internette bir siteye satılık ilanı verdi. Bu ilandan sonra arayan bir kişi telefonu almak istediğini söyledi ve buluştular. Kadından telefon alan zanlılar para çekmeye gittikleri ATM önünden kaçtı. Polis şüpheli Mert I.(20) ve Mustafa Can A.'yı(26) gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 kişiyi daha benzer yöntemle dolandırdıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.
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‘Alıcıyız’ deyip çalıyorlar
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