Arkadaşını ezdi 24 yıl hapis aldı

BUGÜN NELER OLDU

Esenyurt'ta Caner Coşkun, 22 Aralık 2017'de TIR şoförü arkadaşı Güner Alvanoğlu'yla birlikte Mert Özdağ isimli bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında Güner Alvanoğlu arabasını Mert Özdağ'ın üzerine sürdü ancak, yanlışlıkla arkadaşı Caner Coşkun'un üzerinden geçti. Alvanoğlu arkadaşını arabasıyla hastaneye götürdü ama Caner Coşkun hayatını kaybetti. Tutuklanan Alvanoğlu hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Güner Alvanoğlu (30) 'olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanığa, Mert Özdağ'ı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 7.5 yıl hapis cezası verildi.