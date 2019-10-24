Baba ve 3 çocuğu izmarit kurbanı

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Korkunç olay Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'ndeki Yaşar ailesine ait müstakil evde yaşandı. Yaşar Ailesi uyuduğu sırada evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, evde bulunan 5 kişinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Sağlık ekibi, dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe Nur (2), Muhammed Furkan (6) ve Muhammed Nurkan Yaşar'ın (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar (27) ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.Olay yerinde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ailenin evinde gece yangın çıktığını belirterek, "Baba sabah işe gelmeyince olay fark edilmiş. Görüyorsunuz evin dışında bir şey yok, evin içi olduğu gibi yanmış. Evde kullanılan malzemelerle ilgili. Alev yok, karbonmonoksit zehirlenmesi" dedi. İtfaiye ekiplerinin incelemesinde ise evde bulunan tekli koltuğun üzerine sigara izmariti olduğu düşünülen yanıcı bir maddenin düştüğü anlatıldı. Koltuğun dumanından da strafor kaplama tavanı eriterek için için yanmasına neden olduğu belirtildi.