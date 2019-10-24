‘Beni aşağılıyor’ deyip öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Silivri'de bir müzikholde garson olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Aslan aynı iş yerinde çalışan başka bir garson tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay Yeni Mahalle Çizgi Sokak'ta bir müzikholde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Mehmet Aslan ve Hasan Yalçın müzikholde garson olarak çalışıyorlardı. İkili arasında sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Olay günü iş yerinin temizliğini yapan Aslan yorulunca bir koltuğa oturdu. O sırada elinde tabancayla yanına gelen Hasan Yalçın Aslan'ı başından vurdu ve cebindeki bin 500 lirayı da alıp kaçtı. Olayı gerçekleştirdikten sonra memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere otobüsle yola çıkan şüpheli Hasan Yalçın (20) İzmit'te cinayet silahı olduğu değerlendirilen tabanca ve Aslan'dan aldığı bir miktar para ile birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Yalçın'ın; "2 haftadır aynı iş yerinde çalışıyoruz. Sürekli benimle dalga geçiyor beni aşağılıyordu. Bu yüzden olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü.