BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu! 25 Ekim BİM kataloğu burada (TAM LİSTE)

Marketlerin aktüel ürünler listesi, en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem BİM hem A101 hem de ŞOK marketler kataloğu içerisinde oldukça uygun ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta da BİM kataloğu dopdolu! Kadın / Erkek sweathirtler, eşofman takımları, erkek deri ayakkabılar, orta ve büyük valizler, Kumtel duvar ısıtıcısı, çarşaf yastık takımları, çocuk terliklerş ve TV diz üstü battaniyeleri gibi ürünler piyasadan çok ucuza 25 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesinde olacak...

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