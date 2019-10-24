Çaldığı telefon sonu oldu! Kaçarken öldü

İstanbul Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu hırsızlığı ile ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Bugün sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen 2 şahsın cep telefonlarının çalındığı, kısa bir süre sonra ise Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi üzerinde bir şahsa ait cep telefonunun motosikletli 2 şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı öğrenildi.

TERS ŞERİTTEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

İkinci olayın meydana geldiği yerde müşteki Hakan K. isimli şahıs aracına binerek şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamacanın devamında şüphelilerin bulunduğu motosiklet, Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi üzerinde ters şeritten gelen bir servis aracı ile Hakan K. isimli şahsın aracı arasında kalarak kaza yaptı.

Kazaa neticesinde şüphelilerden E.Y. isimli yaşı küçük şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer şüpheli A.A. isimli yaşı küçük şahıs ise yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında hırsızlığa konu 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca kazaya sebebiyet veren Hakan K. isimli şahıs ise 'Taksirle Öldürme' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.